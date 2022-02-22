Россияне нашли «золотые» огурцы в подмосковном супермаркете

Россиянка нашла «золотые» огурцы в одном из супермаркетов подмосковной Балашихи. Цена овощной культуры показалась женщине слишком высокой, поэтому она сделала фото и отправила его в городское сообщество в Instagram.

На снимке, опубликованном в @ru_balashiha, можно увидеть лежащие на прилавке 450-граммовые упаковки огурцов стоимостью 999,99 рубля. На ценнике также указано, что килограмм таких огурцов обойдется покупателю в 2222 рубля.

Несколько подписчиков интернет-сообщества предположили, что в ценнике опечатка. Многие отнеслись к увиденному с юмором. «Золотые огурцы!», «Огурцы со вкусом красной икры», «Продавцы просто решили пошутить», — написали они. Одна из пользовательниц высказала мнение, что, возможно, овощи привезены издалека.

«Даже если огурцы по две тысячи рублей за килограмм — это шутка, то цена на фасованные огурцы по 750 рублей и помидоры по 800 рублей за килограмм — это реальность во всех магазинах. Обращайте внимание именно на цену за килограмм! И конечно, такие цены ни в какие ворота не лезут...» — отметила одна из участниц дискуссии, добавив, что подорожание некоторых товаров произошло после Нового года.

Подмосковный юрист Яна Пехоркина в беседе с «Мослентой» отметила, что за ошибочные ценники торговую точку могут наказать, однако доказать эту ошибку не так просто. «Можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, тогда его сотрудники приедут с проверкой. Вот только ценники в магазине за это время могут успеть поменять на правильные. Поэтому важно грамотно зафиксировать, где и когда было сделано фото или видео. Можно попробовать снять на камеру обсуждение подозрительного ценника с продавцом», — отметила она.

Ранее москвич выставил на продажу банку огурцов за 100 миллионов рублей.