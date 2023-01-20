Стало известно о появлении зоны отдыха на крыше одной станции столичного метро

О появлении зоны отдыха на крыше одной из станции столичной подземки рассказал на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Стало известно, что такая площадка появится на платформенном участке строящейся станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро.

«Площадка нового общественного пространства расположится над платформой на уровне земли, посетители смогут сюда попасть, обойдя наземный вестибюль станции "Пыхтино". Территорию выложат гранитной плиткой светло-серых и темных оттенков, вокруг пяти выходящих на поверхность вентиляционных киосков разобьют клумбы и установят скамейки», — сказал заммэра.

По словам Бочкарева, с площадки будет открываться вид на долину реки Ликовы и окружающие природные ландшафты.

Ранее был раскрыт дизайн одной из самых ярких станций московского метро.