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18:09, 24 октября 2022
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Житель Подмосковья оказался в смертельной опасности из-за зуба мудрости

Житель Подмосковья оказался в смертельной опасности из-за зуба мудрости
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Невылеченный зуб мудрости оказался причиной смертельной опасности для жителя подмосковного Пушкино. 28-летний мужчина попал в реанимацию с острым гнойным воспалением, перешедшим на легкое и гортань. Жизнь ему спасли врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н., сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Молодой человек в экстренном порядке прооперирован, уже во время операции выявлено, что помимо прочего, флегмону вызвали анаэробные микроорганизмы — это еще один фактор не в пользу выздоровления. Все фасциальные и клетчаточные пространства были раскрыты, дренированы и тампонированы. В послеоперационном периоде последовала длительная борьба за жизнь пациента в отделении реанимации, на фоне прогрессирующей инфекции мягких тканей у пациента успел развиться сепсис и выраженная интоксикация», — цитирует пресс-служба уточняет проводившего операцию заведующего первым хирургическим отделением Артема Косова.

По данным ведомства, в процессе хирургического вмешательства и лечения выяснилось, что бактериальная инфекция вызвала гнойный процесс вокруг легкого. Это потребовало применения антибиотиков резервного ряда, длительной искусственной вентиляция легких и вакуумных повязок.

Кроме того, из-за длительного гнойного воспаления у молодого человека развилась рубцовая структура гортани, он не мог глотать, что потребовало длительной реабилитации и введение пищи через зонд.

По данным Минздрава, причиной кризиса стал невылеченный вовремя зуб мудрости. Несмотря на боли и отек молодой человек не обращался к стоматологу, спасаясь обезболивающими препаратами. На пятый день такого самолечения он потерял сознание на улице. Скорую помощь вызвали прохожие.

Ведомство сообщает, что в общей сложности пациент провел в больнице 82 дня. Он похудел на 25 килограммов, на шее и лице остались шрамы.

Ранее сообщалось о спасении врачами жительницы Москвы, 20 лет прожившей с бусиной в носу. Это вызвало воспаление, грозившее ей смертельной опасностью.

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