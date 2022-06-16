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«Зверское» нападение манула на работника зоопарка попало на видео

«Зверское» нападение манула на работника зоопарка попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Московский зоопарк»

«Зверское» нападение манула на человека попало на видео. Снятый «пострадавшим» ролик опубликовал Telegram-канал Московского зоопарка.

«Зверское нападение произошло неожиданно — прямо в разгар рабочего дня. Сотрудник зоопарка пытался снять видео с манулом, что не очень просто, так как тот редко выходит из своего домика и вообще не отличается любовью к людям. Мы не раз писали о том, что он кот-социофоб», — поделился автор поста.

Рассказчик добавил, что в день, когда было записано видео, манул активно гулял по вольеру, наблюдал за посетителями и будто бы совершенно не замечал оператора. «Но в какой-то момент он начал приближаться. До "кусь" оставалось мгновение», — такими словами завершается описание ролика.

Ранее бегущий жираф попал на видео в Москве. На кадрах запечатлено, как животное обегает дерево и мчится вдоль забора в столичном зоопарке.

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