«Зверское» нападение манула на работника зоопарка попало на видео

Рассказчик добавил, что в день, когда было записано видео, манул активно гулял по вольеру, наблюдал за посетителями и будто бы совершенно не замечал оператора. «Но в какой-то момент он начал приближаться. До "кусь" оставалось мгновение», — такими словами завершается описание ролика.

Ранее бегущий жираф попал на видео в Москве. На кадрах запечатлено, как животное обегает дерево и мчится вдоль забора в столичном зоопарке.