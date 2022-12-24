«Звездный ростомер» в подмосковном лифте развеселил россиян

«Звездный ростомер» из лифта подмосковной многоэтажки развеселил россиян. Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».

Жильцы дома повесили на зеркало в кабине подъемника лист бумаги, на котором в сантиметрах указали рост разных известных людей. Пассажиры лифта при взгляде в зеркало могут сравнить собственный рост с засечками на бумаге и узнать, с кем из знаменитостей показатель совпадает.

Пользователи сети оценили задумку жителей Подмосковья. «Я [революционер] Владимир Ленин», «Я [поэт Александр] Пушкин», «А я [политик] Борис Ельцин», — поделились комментаторы.

Ранее пользователей сети восхитило объявление в лифте подмосковного дома. Инициативные жильцы поддержали идею взаимного обмена магнитиками и украсили кабину подъемника.