Дагестанец рассказал о похищении москвичей

Дагестанский предприниматель Ямудин Ахмедов прокомментировал информацию о похищении в рабство двух жителей Москвы. Об этом в среду, 13 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Ахмедов заявил, что увидел молодых людей среди приезжих рабочих в Дербенте. Москвичи говорили о том, что приехали в Дагестан самостоятельно. Тогда предприниматель предложил им работу и заключил с ними договор на оказание услуг на полгода, внеся предоплату в размере 50 тысяч рублей. Однако спустя месяц работники пропали.