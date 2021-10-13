Дагестанец рассказал о похищении москвичей
Дагестанский предприниматель Ямудин Ахмедов прокомментировал информацию о похищении в рабство двух жителей Москвы. Об этом в среду, 13 октября, сообщает Telegram-канал Mash.
Ахмедов заявил, что увидел молодых людей среди приезжих рабочих в Дербенте. Москвичи говорили о том, что приехали в Дагестан самостоятельно. Тогда предприниматель предложил им работу и заключил с ними договор на оказание услуг на полгода, внеся предоплату в размере 50 тысяч рублей. Однако спустя месяц работники пропали.
Ахмедов объяснил, что у его сотрудников был в свободном доступе телефон, и они спокойно могли ходить по селению. Также мужчина предоставил видео, на котором Петр Пелеханов и Ольга Лифатова танцуют на праздновании дня рождения его жены.
На данный момент Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.
Ранее двое москвичей заявили, что их продали в рабство на кирпичный завод в Дагестане, однако им удалось сбежать с предприятия и выехать в Москву. Позже молодые люди отказались выдвигать обвинения в адрес своих «покупателей».