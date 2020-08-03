Десантник подрался с могильщиками на кладбище в Новой Москве

Служивший в ВДВ мужчина подрался с могильщиками на кладбище «Свинорье» в Новой Москве и был ранен в живот. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел 2 августа, в День ВДВ, в поселении Московский. 52-летний Алексей, приехавший в Россию на заработки из Белоруссии, решил почтить память погибших сослуживцев. По этой причине он отправился на ближайшее кладбище, взяв с собой бутылку водки.

На месте он начал распивать алкоголь, из-за чего местные могильщики решили прогнать мужчину. Однако десантник стал сопротивляться — таким образом начался словесный конфликт, вскоре переросший в драку. В результате потасовки могильщики нанесли Алексею ножевое ранение и скрылись с места происшествия. Между тем десантник медленно направился к выходу, но по дороге встретил местного жителя по имени Николай, который также раньше служил в ВДВ.

«Мы просидели около двух часов, потом Алексей попросил мой телефон, чтобы вызвать себе скорую помощь. Тогда-то я и узнал о его конфликте на кладбище, — рассказал Николай, ставший очевидцем произошедшего. — Леха показал мне кровоточащую рану. Сразу после звонка в 112 он сказал, что ему надо добраться до Смоленска и я дал ему 1300 рублей». После этого раненый мужчина собрался и, не дождавшись врачей, поехал в неизвестном направлении.

Ранее стали известны подробности драки десантников с росгвардейцами в Парке Горького. Отмечается, что что после потасовки в воскресенье, 2 августа, двоих солдат-срочников из Росгвардии госпитализировали — 19-летнего и 27-летнего. Правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применении насилия в отношении представителя власти»).

Помимо этого сообщалось, что в Парке Горького пьяный десантник пристал к корреспонденту телеканала «Дождь» Эдуарду Бурмистрову во время прямого эфира. «Нас вообще дохрена, вообще ребята, нас очень много. Вы не представляете, сколько нас много», — заявил мужчина. По словам бывшего военнослужащего, «каждый второй — это десантник».

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