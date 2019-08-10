Девять станций метро закроют на неделю

Участок Сокольнической линии московского метрополитена от станции «Университет» до станции «Коммунарка» закроют с 18 по 24 августа. Об этом в субботу, 10 августа, сообщается на сайте столичной подземки.

Как отмечается, для пассажиров будут закрыты станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Ограничения будут связаны с работами по завершению проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии, пояснили в метрополитене.

Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами, которые будут курсировать между закрытыми станциями. Также горожан попросили по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро.

В обычном режиме участок заработает утром 25 августа.

В прошлый раз данный участок «красной» ветки закрывался в середине июля. Тогда его снова открыли для пассажиров на два дня раньше запланированного срока.