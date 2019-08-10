Сегодня в 18:06

Девять станций метро закроют на неделю

Новости /
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Участок Сокольнической линии московского метрополитена от станции «Университет» до станции «Коммунарка» закроют с 18 по 24 августа. Об этом в субботу, 10 августа, сообщается на сайте столичной подземки.

Как отмечается, для пассажиров будут закрыты станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Ограничения будут связаны с работами по завершению проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии, пояснили в метрополитене.

Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами, которые будут курсировать между закрытыми станциями. Также горожан попросили по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро.

В обычном режиме участок заработает утром 25 августа.

В прошлый раз данный участок «красной» ветки закрывался в середине июля. Тогда его снова открыли для пассажиров на два дня раньше запланированного срока.

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.