Лариса Гузеева рассказала о потере волос после COVID-19

Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась на потерю волос после COVID-19. О последствиях перенесенного вируса звезда рассказала в stories на личной странице в Instagram.

Гузеева сняла на камеру процесс работы стилиста Александра над ее прической. «Он из ничего все равно делает что-то более-менее приличное», — отметила бессменная ведущая шоу «Давай поженимся!». «Не из ничего, а из волос», — поправил ее парикмахер. «Откуда волосы-то? Они с ковидом с этим все повылезали», — призналась телезвезда.

Гузееву госпитализировали в столичный госпиталь с подозрением на COVID-19 в сентябре 2021 года. Позднее этот диагноз подтвердился. Гузеевой провели новую лечебную процедуру, состоящую из инъекций отечественным препаратом. В какой-то момент ее состояние ухудшилось, коронавирус протекал с отрицательной динамикой. Однако затем актрисе стало лучше, ее не стали переводить в реанимацию и через какое-то время выписали.