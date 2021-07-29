Иностранка описала Москву времен «лихих 90-х»

Немка отметила, что многое с тех пор изменилось. Когда-то она не верила, что менталитет жителей станет другим: «Например, что водители будут притормаживать перед пешеходным переходом. Что продавец в магазине или кто-то в метро тебе улыбнется просто так или ответит на твою улыбку». Со временем, по мнению Улиг, такое стало происходить гораздо чаще.

Иностранка сказала, что уже в 90-е Москва была огромным мегаполисом, сравнимым с Нью-Йорком и Лондоном по темпу жизни. «Это город, который очень быстро меняется», — добавила женщина.

Ранее москвичей удивил фотоколлаж, на котором показано, как изменилась столица за последние 30 лет. На снимок попал дом на Садовой-Самотечной, который в 90-е находился в аварийном состоянии. Сейчас там сделали ремонт и открыли кофейню.

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