Искавший жилье москвич-ювелир порассуждал о писавших ему девушках
Молодой ювелир Филипп Дмитриев, разместивший объявление в Facebook о поиске квартиры в Москве, порассуждал о писавших ему девушках. В интервью МОСЛЕНТЕ он рассказал, что не получил от поклонниц ни одного обнаженного фото и очень благодарен им за это.
Дмитриев уточнил, что после публикации поста в соцсети ему в личные сообщения написали несколько человек: одни — просто поговорить, другие выдвигали предложения по квартирам. «Ни одного обнаженного фото мне не прислали, как и ни одной просьбы запаять порванную цепочку и вставить выпавший камень в колечко», — добавил он.
Москвич признался, что пока не понимает, какие чувства испытывает от свалившейся на него популярности. «Удивление? Неловкость? Наверное, что-то между. Мне, как и любому человеку, безусловно, приятно внимание, особенно ненавязчивое, легкое и шуточное», — отметил ювелир.
В заключение он сказал, что так и не нашел квартиру.
О популярности публикации москвича-ювелира сообщалось ранее — менее чем за сутки она набрала почти полтысячи отзывов и сотни реакций. 33-летний Филипп рассказал, что планирует найти жилье в нескольких районах. В посте он также кратко рассказал о себе, упомянув, что не женат, не курит, иногда пьет вино в умеренных количествах, готовит и работает ювелиром. Он сопроводил публикацию несколькими своими снимками.
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