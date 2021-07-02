Искавший жилье москвич-ювелир порассуждал о писавших ему девушках

Москвич признался, что пока не понимает, какие чувства испытывает от свалившейся на него популярности. «Удивление? Неловкость? Наверное, что-то между. Мне, как и любому человеку, безусловно, приятно внимание, особенно ненавязчивое, легкое и шуточное», — отметил ювелир.

В заключение он сказал, что так и не нашел квартиру.

О популярности публикации москвича-ювелира сообщалось ранее — менее чем за сутки она набрала почти полтысячи отзывов и сотни реакций. 33-летний Филипп рассказал, что планирует найти жилье в нескольких районах. В посте он также кратко рассказал о себе, упомянув, что не женат, не курит, иногда пьет вино в умеренных количествах, готовит и работает ювелиром. Он сопроводил публикацию несколькими своими снимками.

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