Раскрыты подробности о жизни на Арбате полвека назад

Подробности о жизни на Арбате полвека назад раскрыл фотограф Алексей Конин. Его историей поделилась «Мослента».

«Женская консультация была на Молчановке. И мама через строящийся Новый Арбат ползала туда сначала со мной в животе, а потом уже с коляской. Впоследствии, когда там пустили движение, ей тяжело было спускаться в подземный переход, и милиционеры приостанавливали машины, чтобы перетащить меня в коляске на ту сторону Нового Арбата. Сейчас представить себе это сложно, а тогда такое было», — заявил Конин.

Фотограф рассказал, что учился в 12-й спецшколе (сегодня это школа №1231), где прежде получили образование его отец и первая теща. Школа была французской, поэтому в ней учились дети из франкоязычных стран, в основном африканских, отметил москвич.

«В нашем классе было несколько таких детей, и даже из какой-то итальянской семьи ребята. Школа была привилегированной, с нами учились и дети высокопоставленных советских чиновников, и их внуки. Нас с соседскими ребятами туда взяли, потому что детей, живущих в центре, положено было отдавать в одну из центральных школ. Меня каким-то чудом взяли во второй класс, и так я там доучился со всеми нашими ребятами до самого конца», — поделился Конин.

Рассказчик добавил, что на Арбате было много церквей, посвященных святому Николаю. «Это очень греет мою душу. Этот святой считается покровителем путешественников, моряков, и некоторые говорят, что даже пьяниц», — отметил он.

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