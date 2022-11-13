Раскрыты подробности биографии первого владельца Елисеевского магазина

Подробности биографии первого владельца Елисеевского магазина Григория Елисеева были раскрыты в материале «Мосленты».

Известно, что первый владелец легендарного магазина являлся наследником деятельных купцов, скупал дома, построил парфюмерную фабрику, владел крупными акциями банков и увлекался разведением породистых лошадей.

Однако, после октябрьской революции Елисеев покинул Россию и уехал во Францию вместе с новой молодой супругой Верой Федоровной. Бывшая жена Мария Андреевна, не выдержав измены мужа, покончила с собой.

В Париже у предпринимателя был собственный дом, где он обосновался. Денежных проблем не испытывал, поскольку немалая часть его состояния хранилась в зарубежных банках.

Ранее жители столицы вспомнили работу Елисеевского магазина на главной улице города.