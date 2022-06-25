Исследователь рассказал о тротуарных бордюрах из могильных плит в Москве

О тротуарных бордюрах из могильных плит в Москве рассказал исследователь Михаил Петров в своей работе «Забвение», посвященной забытым и уничтоженным столичным кладбищам. «Мослента» опубликовала результаты его трудов.

Петрову удалось выяснить, что в разные годы в Москве было уничтожено порядка двух сотен кладбищ. И процесс их разрушения в большинстве случаев был, можно сказать, безотходным. Часть надгробий демонтировалась и распиливалась на бордюрные камни, которые, за редким исключением, устанавливались надписями вниз, то есть в землю.

«Иногда в ходе извлечения старых бордюрных плит при очередном благоустройстве города рабочие с удивлением обнаруживают выбитые на них имена и годы жизни давно ушедших людей. Например, до 2015 года такой "бордюр" можно было видеть возле Храма апостолов Петра и Павла на Новой Басманной», — отметил исследователь.

Петров добавил, что во дворе домов на улице Трофимова в наши дни можно найти старую каменную стену. «Местные жители утверждают, что данная стена осталась от некогда находившегося здесь Кожуховского кладбища и являлась, по сути, его оградой», — поделился он.

Ранее сообщалось, что высокопоставленных москвичей расстроил вид на некрополь из их окон. По этой причине было уничтожено кладбище Храма Всех Святых во Всехсвятском на Соколе.