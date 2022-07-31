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Названы имена работавших чистильщиками обуви героев ВОВ

Названы имена работавших чистильщиками обуви героев ВОВ
Фото: Jez Timms / Unsplash

Некоторые герои Великой Отечественной войны (ВОВ) в мирное время работали чистильщиками обуви. Их имена «Мосленте» назвал историк и журналист Валерий Бурт.

Ассириец Ладо Давыдов в годы войны был разведчиком. «Однажды он пленил немецкого офицера, который прижимал к себе толстый портфель. В штабе раскрыли его и ахнули — там оказались секретные карты с планом обороны гитлеровцев по всей Западной Двине», — рассказал Бурт. Давыдову присвоили звание Героя Советского Союза. После войны он вернулся в палатку на Комсомольской площади, где пользовался почетом и уважением клиентов.

На площади Рижского вокзала чистильщиком обуви работал Соломон Катык, прошедший всю войну и оставшийся инвалидом. «Друзья называли его "депутатом совета с того света". Он действительно был депутатом районного и городского советов», — отметил Бурт. Катык умер в мирное время, попав под троллейбус во время перехода улицы.

Ранее москвичка Марина Кузнецова, дочь заслуженного архитектора РСФСР, руководителя «Гипрогора» Александра Кузнецова поделилась воспоминаниями о том, как в столице переживали начало Великой Отечественной войны. Она призналась, что люди не сразу поняли всю серьезность произошедшего.

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