История
07:26, 26 ноября 2022
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Раскрыты подробности положения домработниц в советской Москве

Кадр из художественного фильма «Рассказы о Ленине».
Кадр из художественного фильма «Рассказы о Ленине».
Фото: А. Аракелян / РИА Новости

Подробности положения домработниц в столице в советские годы раскрыл в материале «Мосленты» журналист и историк Валерий Бурт. После Февральской революции в марте 1917 года в России был создан профсоюз домашней прислуги, но позднее буржуазное слово «прислуга» было заменено на термин «домашняя работница».

«Услугами домработницы стали охотно пользоваться новые хозяева России — партийные деятели, наркомы, директора предприятий и прочие начальники», — рассказал Бурт. Несмотря на смену названия, обязанности нанимаемых женщин остались такими же, как в царское время: готовка и поддержание дома в чистоте.

Ранее Бурт перечислил правила работы извозчиков в дореволюционной Москве. По имеющимся данным, на спине у извозчика в те годы обязательно указывался его номер, на него могли пожаловаться в полицию или оштрафовать.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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