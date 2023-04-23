Названы имена любимых машинисток Константина Симонова и Евгения Евтушенко

Имена любимых машинисток литераторов Константина Симонова, Бориса Полевого и Евгения Евтушенко назвал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Он рассказал, что Евтушенко посвятил стихотворение работавшей в «Советском спорте» машинистке Татьяне Малиновской из-за похвалы его творчества.

В редакцию газеты Евтушенко приносил свои первые стихи, а Малиновская молча их печатала. Но однажды она вдруг сказала: «Женя, а вы знаете — хорошо!». Вскоре эта строчка стала частью стихотворения поэта «Первая машинистка», отметил историк.

Москвичка Нина Мушкина много лет работала машинисткой в журнале «Знамя». Она печатала рукописи известных литераторов, в том числе Константина Симонова и Бориса Полевого.

«Нина Леопольдовна не просто печатала тексты, но и исправляла ошибки и даже давала советы по содержанию. Но мэтры не обижались, а наоборот, благодарили. И дарили Мушкиной свои книги с автографами», — поделился Бурт.

По словам автора, Полевой назвал Мужкину «королевой машинописного престола» и своей первой, самой строгой читательницей.

Ранее историк рассказал о забавных шутках поэта Михаила Светлова.