История
00:36, 25 февраля 2023
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Названы имена знаменитых соседей первого грузинского ресторана в Москве

Названы имена знаменитых соседей первого грузинского ресторана в Москве
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Имена знаменитых соседей первого грузинского ресторана в Москве «Арагви» были названы в материале «Мосленты». Заведение открылось в 1938 году в доме на улице Горького (нынешней Тверской).

«Здесь жили уважаемые люди: кремлевский врач Яков Этингер, актер Борис Ливанов, художник Петр Васильев, писатель Корней Чуковский», — говорится в статье.

Здесь же жила Мария Попова — женщина из ближайшего окружения легендарного комдива Василия Чапаева, ставшая прототипом «Анки-пулеметчицы» в знаменитом фильме братьев Васильевых.

Ранее легендарные московские пельменные, популярные в советское время вспомнил ресторанный критик Михаил Костин.

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