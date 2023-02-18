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13:17, 18 февраля 2023
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Ресторанный критик вспомнил легендарные московские пельменные

Ресторанный критик вспомнил легендарные московские пельменные
Фото: А. Гершберг / РИА Новости

Легендарные московские пельменные, популярные в советское время, в интервью «Мосленте» вспомнил ресторанный критик Михаил Костин. Он отметил, что раньше таких заведений районного формата было очень много, но больше всего их располагалось в центре города.

«Из тех, что были у москвичей на слуху в те времена, я могу назвать пельменную на улице Красина, куда по легенде наведывался сам Бродский. Мне даже удалось застать эту точку. Популярные пельменные также были на Арбате, в Лубянском проезде, где принимали гостей аж до двух часов ночи, рядом с Якиманкой и на Таганке», — поделился он.

Сам критик бывал в легендарной пельменной на улице Красина в 2018 году и признался, что вся опробованная им там еда оказалась практически несъедобной.

Ранее был раскрыт адрес любимой московской пельменной знаменитого поэта Иосифа Бродского. Это было закрывшееся в 2018 году заведение на улице Красина, которое лауреат Нобелевской премии упомянул в одном из стихотворений.

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