Ресторанный критик вспомнил легендарные московские пельменные

«Из тех, что были у москвичей на слуху в те времена, я могу назвать пельменную на улице Красина, куда по легенде наведывался сам Бродский. Мне даже удалось застать эту точку. Популярные пельменные также были на Арбате, в Лубянском проезде, где принимали гостей аж до двух часов ночи, рядом с Якиманкой и на Таганке», — поделился он.

Сам критик бывал в легендарной пельменной на улице Красина в 2018 году и признался, что вся опробованная им там еда оказалась практически несъедобной.

Ранее был раскрыт адрес любимой московской пельменной знаменитого поэта Иосифа Бродского. Это было закрывшееся в 2018 году заведение на улице Красина, которое лауреат Нобелевской премии упомянул в одном из стихотворений.