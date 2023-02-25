«Евтушенко здесь как родного встретили, а Высоцкого вытолкали». Каким был знаменитый грузинский ресторан на Тверской

Голодные чекисты и их шеф

Ресторан открылся в 1938 году в доме на улице Горького — нынешней Тверской, где жили уважаемые люди: кремлевский врач Яков Этингер, актер Борис Ливанов, художник Петр Васильев, писатель Корней Чуковский. Там же обитала и Мария Попова, женщина из ближайшего окружения легендарного комдива Василия Чапаева, ставшая прототипом Анки-пулеметчицы в знаменитом фильме братьев Васильевых. Но на самом деле она была не пулеметчицей, а лекарем дивизии. Впрочем, это совсем другая история.

К созданию «Арагви» приложили руку два известных грузина — Берия и Сталин. А директором назначили третьего — Лонгиноза Стажадзе, искусного повара, уроженца маленького горного села. Он, с детства пристрастившись к гастрономии, приехал в Москву и устроился в столовую на Пушечной улице. Туда частенько захаживали проголодавшиеся чекисты, работавшие неподалеку, в известном здании на Лубянке. Столовая им приглянулась — кормили в ней вкусно и недорого.