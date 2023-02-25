«Евтушенко здесь как родного встретили, а Высоцкого вытолкали». Каким был знаменитый грузинский ресторан на Тверской
В Москве легендарных ресторанов множество. Одному из них — «Арагви» на Тверской улице — в этом году исполняется 85 лет. К сожалению, его историю поставлена на паузу. Остается надеяться, что лишь на время. Основанный Сталиным и Берией первый грузинский ресторан в Москве был не только местом встречи всех самых известных жителей столицы. Здесь решались разные вопросы, в том числе и принимались решения государственной важности. «Мослента» вспомнила, каким был и кого принимал знаменитый «Арагви».
Голодные чекисты и их шеф
Ресторан открылся в 1938 году в доме на улице Горького — нынешней Тверской, где жили уважаемые люди: кремлевский врач Яков Этингер, актер Борис Ливанов, художник Петр Васильев, писатель Корней Чуковский. Там же обитала и Мария Попова, женщина из ближайшего окружения легендарного комдива Василия Чапаева, ставшая прототипом Анки-пулеметчицы в знаменитом фильме братьев Васильевых. Но на самом деле она была не пулеметчицей, а лекарем дивизии. Впрочем, это совсем другая история.
К созданию «Арагви» приложили руку два известных грузина — Берия и Сталин. А директором назначили третьего — Лонгиноза Стажадзе, искусного повара, уроженца маленького горного села. Он, с детства пристрастившись к гастрономии, приехал в Москву и устроился в столовую на Пушечной улице. Туда частенько захаживали проголодавшиеся чекисты, работавшие неподалеку, в известном здании на Лубянке. Столовая им приглянулась — кормили в ней вкусно и недорого.
Лаврентий Берия (1899-1953), первый секретарь ЦК КП(б) Грузии, впоследствии народный комиссар внутренних дел СССР с 1938-го по 1945 год
Фото: РИА Новости
Однажды туда заглянул сам Лаврентий Павлович. И, разумеется, Стажадзе угостил его на славу. Берия это запомнил. Через некоторое время повара привезли на Лубянку и проводили прямиком в кабинет наркома госбезопасности. Он встретил гостя как лучшего друга. Поздоровался, осведомился о здоровье Стажадзе и его близких. Потом перешел к делу: «Мы с товарищем Сталиным посоветовались и решили поручить тебе ответственное дело — создать в Москве первый грузинский ресторан. Ты согласен, дорогой?»
Так Стажадзе, у которого было, между прочим, всего четыре класса образования, стал директором ресторана «Арагви». Лонгиноз Малакеевич старался изо всех сил: следил за качеством продуктов, приготовлением блюд, обстановкой в зале, поведением персонала. Он неустанно внушал всем, кто работал в ресторане, что каждый посетитель «Арагви» — их личный, дорогой гость.
Веселье до утра
Шеф-поваром в «Арагви» работал Николай Кикнадзе. Это был настоящий художник, творец кулинарии, знавший массу рецептов вкуснейших блюд.
Качество блюд в ресторане на улице Горького было превосходным. Шашлыки, хинкали, сациви, хачапури, купаты и прочие кушанья буквально таяли во рту. Специально из Грузии в «Арагви» привозили ткемали, сацебели, муку для хачапури, овощи, фрукты, травы, вино, коньяк, минеральную воду.
«Гвоздем программы» был восхитительный цыпленок табака в орехово-чесночном соусе. Блаженство, прямо как в стихах Александра Галича: «Облака плывут, облака, / Не спеша плывут как в кино. / А я цыпленка ем табака, / Я коньячку принял полкило…»
Зал ресторана «Арагви»
Фото: Галина Кмит / РИА Новости
Ресторан работал до пяти утра. Впрочем, если гуляли люди известные и уважаемые, персонал «Арагви», что называется, часов не наблюдал. Повара, официанты и музыканты работали до последнего посетителя. Да и было за что стараться — на чаевые гости ресторана не скупились.
Стены заведения расписывал знаменитый художник Ираклий Тоидзе, который во время Великой Отечественной войны стал автором знаменитого плаката «Родина-мать зовет!» Его панно в «Арагви» были посвящены поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Оркестр играл разные мелодии, но чаще — «Сулико» и «Цицинателла». Танцевали лезгинку, картули, хоруми. Впрочем, в грузинском ресторане звучали мелодии и других советских республик. Пресловутый интернационализм проявлялся в дружеском общении, музыке, еде, напитках разных народов…
Очередь к стеклянным дверям «Арагви» начиналась на дальних подступах к ресторану и загибалась у хвоста каменной лошади каменного же Юрия Долгорукого. Однако важные персоны попадали в ресторан без проблем.
Они являли швейцарам свои, известные всей стране лица, и шли в зал, по пути небрежно сунув швейцару трешку или пятерку. Кстати, поговаривали, что люди в золоченых фуражках и ливреях зарабатывали больше академиков.
Поэт Евгений Рейн вспоминал, что встретился с будущим лауреатом Нобелевской премии Иосифом Бродским когда он приехал из ссылки. Вместе отправились к писателю Василию Аксенову, от него позвонили Евгению Евтушенко. Тот выпалил: «Немедленно встречаемся. Я позвоню в “Арагви”, и нам дадут место». Приехали в «Арагви» — огромная очередь, хвост человек на двести. Но вышел директор, и литераторов во главе с Евтушенко провели в отдельный зал. «Сели, — рассказывал Рейн. — Но безумный Евтушенко говорит: “Поэт не должен сидеть отдельно от своего народа”. Потащил нас в общий зал, где нет ни единого свободного места, но директор попросил — и все потеснились. Нам поставили столик “среди народа”».
Россия. Москва. 4 марта 2016. Интерьеры ресторана «Арагви» на Тверской улице после завершения реставрационных работ
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
За столом — знаменитости
Перечислить всех известных людей, побывавших в «Арагви» в разное время, невозможно, поэтому назову лишь некоторых. Это летчик Валерий Чкалов, актрисы Марина Ладынина, Любовь Орлова, Валентина Серова, Татьяна Шмыга, космонавт Юрий Гагарин, писатели Константин Симонов, Илья Эренбург, кинорежиссеры Сергей Герасимов, Андрей Тарковский, шахматист Михаил Таль…
Курьезный случай произошел с Владимиром Высоцким. Его знакомый, актер, режиссер, тоже Владимир — Пешкин вспоминал: «Пришли — закрыто. Володя говорит: “Ничего, в “Арагви” все есть, я сейчас достану”. Он вошел — и через минуту его оттуда вытолкали. Потом приятели еще долго над ним подшучивали: “Ну что, Володя, в “Арагви” все есть?”»
Среди постоянных гостей заведения были и представители криминального мира Москвы. Сюда заглядывал сначала просто известный, затем ставший печально известным валютчик Ян Рокотов, расстрелянный во времена Хрущева.
Писатель Эдуард Хруцкий в своей книге «Криминальная Москва» рассказывал, что однажды пришел в «Арагви» «с моей барышней и Юликом Семеновым, с которым долго и крепко дружили». Речь об известном писателе, авторе романа «Семнадцать мгновений весны». В ресторане Хруцкий поссорился с Рокотовым — тот, подвыпив, стал приставать к его девушке: «Конфликт закончился в мою пользу, — рассказывал писатель. — Мы вернулись к столу, а аспирант (так почему-то представился Рокотов — прим. «Мосленты») с товарищем остались зализывать раны».
Вечер, посвященный возрождению ресторана «Арагви»
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
Сон оказался вещим
В «Арагви» не только ели-пили, но и решались важные, а порой и государственные дела. Интересное свидетельство оставил в своих мемуарах «От и до» поэт Сергей Михалков:
«Зайдя как-то в ресторан "Арагви", я встретил там группу известных московских поэтов. Они собрались в ресторане после совещания у К. Ворошилова.
— Что за важное совещание? — поинтересовался я. — Будет создаваться новый Гимн Советского Союза. Объявлен конкурс на лучший текст! — последовал ответ. — Были приглашены все песенники!
Я вернулся в гостиницу и поделился новостью с Габо (речь о соавторе Михалкова Эль-Регистане — Габриэле Уреклянце — прим. «Мосленты»)
— Но почему же не пригласили меня? — не без обиды спросил я друга. — Ты же сам сказал, что пригласили «песенников», а ты детский поэт! — ответил Эль-Регистан. — Но я все-таки сочинил несколько песен!
А дальше начинается что-то вроде мистики... На другое утро, рано-рано, раздался звонок в мою дверь. На пороге стоял Габо. — Мне приснился сон, что мы с тобой стали авторами гимна! — с порога заявил он».
Так и произошло — Михалков и Эль-Регистан написали гимн Советского Союза, который был одобрен Сталиным, внесшим несколько поправок.
«Арагви» был не только местом встреч гурманов и кутил, и центром, где встречались разведчики, агенты. Здесь планировались важные мероприятия, секретные операции. Ходили слухи, что у основателя ресторана Берии здесь был свой кабинет. Впрочем, возможно, не только у него одного.
«Арагви» хранит много тайн, и многие из них уже никогда не будут раскрыты. Ну и бог с ними! Главное, чтобы снова распахнулись двери легендарного московского ресторана. Ведь это реликвия города, частичка его истории.