Названо имя заклепавшего всю Москву человека

Хозяин самого большого музыкального магазина на старой «Горбушке» Сергей Окуляр в разговоре с «Мослентой» вспомнил, как «заклепал всю Москву».

По его словам, в 1980-х в стихийное место сбора любителей рок-музыки в Новоподрезково люди в основном приезжали для того, чтобы меняться винилом. Но и сопутствующий товар-мерч там тоже попадался.