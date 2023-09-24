Названо имя заклепавшего всю Москву человека
Хозяином магазина на «Горбушке» Окуляр вспомнил, как «заклепал всю Москву».
Хозяин самого большого музыкального магазина на старой «Горбушке» Сергей Окуляр в разговоре с «Мослентой» вспомнил, как «заклепал всю Москву».
По его словам, в 1980-х в стихийное место сбора любителей рок-музыки в Новоподрезково люди в основном приезжали для того, чтобы меняться винилом. Но и сопутствующий товар-мерч там тоже попадался.
В основном самодельный, большой редкостью было, если туда попадали косая кожа, фирменный значок или напульсник. Но народ жаждал, надо было эту нишу заполнять, и тогда я решил заклепать всю Москву
«Самое главное, что тогда было в ходу — это ромбовидные клепки. Как на напульснике у вокалиста Judas Priest Роба Хэлфорда, например. Пять дней в неделю я клепал эти ремни и напульсники, делал значки. А потом в субботу-воскресенье вместе с огромной пачкой пластинок все это хозяйство вывозил на толкучку», — рассказал Окуляр.
Он признался, что занятие это было очень выгодным: он тогда зарабатывал больше всех своих знакомых.
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