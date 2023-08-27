14:52, 27 августа 2023
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Известный рокер высказался о коренных москвичах
Лидер группы «Воскресение» назвал коренных москвичей неприметными.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
О коренных москвичах высказался в беседе с «Мослентой» создатель и бессменный лидер знаменитой московской рок-группы «Воскресение» Алексей Романов. Он назвал их неприметными.
Вы не встретите в городе коренного москвича. Во-первых, это люди неприметные, работящие и скромные. А во-вторых, считается, что коренные — это те, у кого дед с бабкой родились в Москве, а таких людей насчитывается меньше десяти процентов
«Мегаполис работает как воронка — затягивает окраины. Приезжим приходится быть суперактивными, чтобы всплыть и выжить», — отметил Романов.
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