Раскрыта непростая история новогодних елей в России

Непростую историю новогодних елей в России раскрыл в интервью «Мосленте» историк Олег Фочкин. Он отметил, что при императоре Петре I на новогоднем торжестве уже были елки или еловые ветки, но потом из праздничной традиции они ушли.

«Перерыв был аж до императора Николая I. Не прижились они у нас. Ради справедливости стоит сказать, что из европейских празднеств в этот период они тоже "уходили"», — рассказал собеседник издания.

Фочкин добавил, что традиция ставить в домах праздничные деревья укоренилась только в конце XIX-начале XX века. Однако с началом Первой мировой войны начались погромы, связанные со всем германским. Историк отметил, что считалось, что елка пришла в Россию именно из Германии, из-за чего ее фактически запретили. Позже традиция снова вернулась.

Ранее Фочкин рассказал об отличиях новогодних игрушек в царской Москве от советских аналогов.