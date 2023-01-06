Выявлены отличия новогодних игрушек в царской Москве от советских аналогов

Отличия новогодних игрушек в царской Москве от советских аналогов выявил в беседе с «Мослентой» историк Олег Фочкин.

«В глазах человека дореволюционного, конечно, диковато смотрелась бы на елке пятиконечная звезда. Потому что до 1917 года она изображала вифлеемскую звезду и была шестиконечной. Но когда пришла советская власть, с религией боролись, празднование рождества запретили, а заодно вместе с этим и елку. Так что с момента, когда в 1936 году елка в СССР возродилась, на ее макушке появилась уже советская пятиконечная звезда», — сказал эксперт.

Изначально на елку вешали сладости для детей: сухофрукты, конфеты и пряники. Но со временем эта традиция ушла в прошлое и на елках начали появляться игрушки. Были популярные изделия из ваты, ткани или картона, поскольку стеклянные украшения были дороги и непрактичны. На елках можно было увидеть фигурки зверей, месяцев, звезд, Дедов Морозов со Снегурочками, а с 1960-х появились ракеты и космонавты.

Ранее москвичи поностальгировали о популярных в СССР елочных игрушках. Многие подписчики канала отметили, что у них и по сей день сохранились некоторые игрушки из такого набора.