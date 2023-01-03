История
00:14, 03 января 2023
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Раскрыта история празднования Нового года в Татарстане

Раскрыта история празднования Нового года в Татарстане
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Историю празднования Нового года в Татарстане раскрыли «Мосленте» художественный руководитель Татарского культурного центра в Москве Ильдар Шигапов и руководитель ансамбля татарского танца «Ильдан» Радиф Яваев.

«В Татарстане начали отмечать Новый год относительно недавно. Вот у русских есть Александр Сергеевич Пушкин, великий поэт, а у нас — Габдулла Тукай. Именно он, можно сказать, и принес татарам этот праздник», — заявили они.

В конце XIX — начале ХХ века в Татарстане Новый год не праздновали, а до этого и официальным календарем Российской империи в быту не пользовались, отметили собеседники «Мосленты». «У татар был мусульманский лунный календарь. Но на рубеже веков в татарских журналах и газетах начали поздравлять с Новым годом, публиковать и подводить итоги года уходящего. Поначалу это было непривычно», — признались Шигапов и Яваев.

Они рассказали, что именно в стихах Тукая вдруг начал появляться некий Ак Бабай — старик, оставляющий для детей подарки в зимнее время. «В татарском фольклоре нет такого героя. Это русский Дед Мороз, а точнее, первые попытки его представить на татарский лад. Окончательно Кыш-бабай и его внучка Кар-казы вошли в жизнь татар уже в советское время», — поделились собеседники «Мосленты».

«В 1913 году в Казани был организован праздник, который можно назвать первым настоящим Новым годом в Татарстане. Конечно, если подразумевать именно празднование перехода из одного года в другой по русскому и европейскому образцу», — продолжили они.

Изначально этот «детский вечер» был приурочен к празднованию Мавлида или Дня рождения пророка Мухаммада, пояснили Шигапов и Яваев. Некоторые находят в этом христианские влияния и говорят, что праздник чем-то напоминал Рождество.

Ранее продолжать традицию давать себе новогодние обещания призвала клинический психолог, супервизор, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Арина Миллер.

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