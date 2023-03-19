Житель столицы вспомнил о жизни в одном из центральных районов после войны

Воспоминаниями о жизни в Мещанском районе после войны в разговоре с «Мослентой» поделился москвич. По его словам, Сретенка была одной из самых активных улиц Москвы в торговом плане.

Горожанин отметил, что дома в округе в основном были деревянными, после их и вовсе снесли. Тогда семья переехала в один из домов на Сухаревской площади, которые строились специально для зарубежных специалистов. В таких зданиях прямо в квартирах находились мусоропроводы — редкость для зданий 1930-хх годов постройки.

Сретенка на тот момент была торговой улицей. Там находились магазины спортивных товаров, одежды и продовольственный универмаг. Кроме того, там была кондитерская и кинотеатры «Уран» и «Хроника». Также на этой улице была пекарня со своим цехом, откуда на всю округу доносился приятный запах выпечки.

«Все, кто до сих пор живет в Мещанском районе, помнят местную уникальную фотостудию. Там стоял большущий старинный аппарат на треноге с камерой. Снимки в этом ателье получались потрясающие, настоящие портреты. Уникальным был и специализированный табачный магазин, рядом с ним всегда стоял аромат хорошего табака», — рассказал местный житель.

Ранее стало известно о продаже вина в одной из легендарных аптек Москвы.