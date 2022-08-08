Названы самые ходовые товары старой «Горбушки»

Самые ходовые товары старой «Горбушки» в разговоре с «Мослентой» назвал основатель одного из крупнейших местных магазинов Сергей Окуляр.

По его словам, это были кассеты с музыкой Лемми Килмистера из Motorhead, и Оззи Осборна — благодаря таким продажам торговая точка делала основные деньги.

Он также отметил, что к нему однажды зашел хозяин соседнего магазина вместе со звездой американского авангарда Диамандой Галас, чтобы найти кассету с ее музыкой. «Игорь подходит, и говорит: "Серег, есть у тебя Диаманда Галас?" "Конечно, есть", — говорю. Достал и подарил ей эту кассету. Диаманда была шокирована, я в глазах у нее видел вопрос: "Как это возможно?" Тогда даже в Берлине не во всяком музыкальном магазине можно было купить видеокассету с ее концертом», — поделился собеседник «Мосленты».

Подобная история произошла и с вокалистом Exploited. Окуляр узнал его и подарил видео концерта группы.

Ранее стало известно, что на месте торгового центра «Горбушкин двор» в Москве построят дом для переселяемых в рамках программы реновации.