История
00:17, 07 декабря 2022
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Историк развеял миф о создательнице московских рюмочных

Историк развеял миф о создательнице московских рюмочных
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Миф о создательнице московских рюмочных в интервью «Мосленте» развеял историк и писатель Александр Васькин. Он уточнил, что по некоторым данным, основательницей первых таких питейных заведений была министр культуры СССР Екатерина Фурцева.

«Я не нашел этому документальных подтверждений. Думаю, преувеличение, народная молва. Знали, что Екатерина Алексеевна любит рюмочку пропустить — зафиксировано, что иногда она лишнего себе позволяла. Есть свидетельства, что на худсовет Большого театра Фурцева приходила в подпитии», — рассказал он.

Однако Васькин уточнил, что по всей стране рюмочные открылись еще в тот момент, когда Фурцева занимала должность второго секретаря московского горкома партии, а министром культуры она стала позже.

Ранее москвич назвал пять московских мест, где на 1000 рублей можно «напиться, как на свадьбе».

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