Мужчина напал на женщину с ребенком из-за парковки в Подмосковье

Мужчина напал на женщину с ребенком в подмосковных Мытищах. Конфликт произошел, потому что агрессору не понравилось, как женщина припарковала свой автомобиль. Об инциденте сообщает «Москва 24».

Изначально у девушки по имени Анна возник конфликт с таксистом: тот утверждал, что из-за ее авто у него мало места для выезда, и криками настаивал, чтобы она проехала вперед. Женщина отказалась, заявив, что у таксиста и так достаточно места, тем более, что других машин сзади не было.

Далее в разборки вступил третий участник, просто прохожий. Он стал агрессивно нападать на женщину, которая держала за руку ребенка. Мужчина требовал, чтобы Анна перепарковала свой автомобиль, угрожал его поцарапать и замахивался на девушку ногами. «Думаешь, ты крутая на Порше?» — кричал нападавший.

Конфликт остановили две другие машины, водители которых спугнули агрессора.

