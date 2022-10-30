Стали известны национальности почти всех дворников советской Москвы

О том, какой национальности были дворники в советской Москве, а также то, какие обязанности они выполняли, стало известно из материалов «Мосленты».

В прошлом почти все дворники были русскими или татарами. При Советской власти они продолжали оставаться хозяевами дворов: мыли, скребли и подметали свою территорию. Суровые дворники слыли грозой хулиганов, дебоширов и пьяниц. И двери на ночь в некоторых московских домах они продолжали запирать.

В 1943 году Моссовет ввел в действие решение Совета народных комиссаров, в котором определялись нормы уборки городских улиц и дворов, закреплялись обязанности дворников. Им надлежало докладывать участковым милиционерам о происходящем, подозрительных жильцах и тех, кто заглядывал к ним в гости. В их обязанности, в частности, входили «первая и незамедлительная помощь людям, пострадавшим от несчастных случаев или оказавшимся в беспомощном состоянии, а также заблудившимся детям».

Дворникам предоставляли жилье, бесплатную форменную одежду. Оплата коммунальных услуг производилась за счет жилищной конторы или домоуправления. Зарплата дворников была невелика, но ее можно было существенно повысить — взять на себя уборку не одного участка, а нескольких. Многие так и поступали, работая всей семьей.

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