Стало известно о местах работы современных чистильщиков обуви в столице

О местах работы современных чистильщиков обуви рассказала «Мослента». Сегодня на улицах столицы пропахших гуталином будок не найти, но представители одной из самых старинных профессий не исчезли окончательно.

Как стало известно «Мосленте», чистильщики обуви до сих пор предлагают свои услуги в некоторых гостиницах города. Сегодня их работа не так востребована, потому что во многих людных местах стоят автоматы. Россиянам теперь привычнее бросить монетку в устройство и без лишних слов получить за это необходимую помощь.

Однако те, кто хоть раз доверял свои ботинки уличным чистильщикам, отмечают, что куда приятнее иметь дело с живым человеком, который и улыбнется, и шутку отпустит.

Ранее москвичам рассказали о переменах в работе столичных старьевщиков. Выяснилось, что современные представители профессии ничем не напоминают своих предшественников.