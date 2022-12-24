Стало известно о московском происхождении одного народного слова

О происхождении одного народного слова стало известно из материала «Мосленты». Речь идет о глаголе «чаевничать» — в дореволюционной Москве горожане при любой возможности любили пить чай.

«Едва распахнется дверь, шагнет через порог сосед или родственник, хозяева к нему с душевным вопросом: "Не угодно ли чайку откушать с калачами, да баранками?" Гость согласно кивает, усаживается за стол. Пьет, да нахваливает. Один самовар опустел, поставили второй, да и тот вскоре опростали», — говорится в статье.

Стало известно, что это слово берет свое начало именно из Москвы.

Ранее с осторожностью употреблять травяные чаи от тревоги призвали россиян врач и телеведущий Александр Мясников и кандидат биологических наук Екатерина Баранова.