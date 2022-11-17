Определены наследники московских уличных торговцев

Наследников московских уличных торговцев, предлагавших прохожим различные товары в далеком прошлом, определил в своей статье на «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт.

«У торговцев прошлого объявились наследники-коробейники. Причем давно. Ходят они по электричкам с сумками, тележками, коробами и свой товар пассажирам предлагают: для дома, сада и огорода», — написал он.

Типажи торговцев при этом самые разные: есть как неприметные, так и видные, громкоголосые, отметил автор. Многие могут не просто предложить товар, но и в подробностях рассказать о том, чем он будет полезен.

«Народ глазеет, размышляет и шуршит кошельками. Стало быть, что-то им приглянулось. Или берут впрок», — поделился наблюдениями Бурт.

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