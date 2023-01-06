Историк назвал главные новогодние рестораны царской Москвы

Главные новогодние рестораны царской Москвы назвал в беседе с «Мослентой» историк Олег Фочкин. По его словам, самое престижное заведение было при гостинице «Метрополь».

«Там собирались самые богатые купцы-мануфактурщики, конезаводчики, любители ипподрома. Устраивались тематические программы, в соответствии с которыми все и оформлялось. Однажды в 1900-х годах это была авиация: под куполом ресторана можно было видеть транспаранты, спускавшиеся с дирижаблей», — рассказал он.

Эксперт добавил, что военные и их семьи собирались в те годы в ресторане «Прага» на Арбате, где по окончании вечера дамам от заведения дарили духи и цветы.

В ресторане «Яр» собиралась творческая интеллигенция, одетая во фраки. Местные гости лакомились балыком, икрой и всеми видами фруктов.

«Студенты кутили в трактире в подвалах ГУМа. И даже там места надо было бронировать заранее. В ночь на 1 января для простых людей, которые по кабакам не ходили, ярмарку устраивали прямо на Манеже. И всю ночь там, как и у Воспитательного дома, шли гулянья все с теми же сбитнем и горками», — заключил он.

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