Москвич вспомнил о гибели людей во время Всемирного фестиваля молодежи в Москве

Воспоминаниями о гибели людей во время Всемирного фестиваля молодежи в Москве в беседе с «Мослентой» поделился москвич, который стал свидетелем чрезвычайного происшествия. По его словам, тогда обвалилась крыша одного из зданий.

По его словам, фестиваль начал свою работу в столице в 1957 году. В Москву тогда приехало много иностранцев: латиноамериканцев, африканцев, азиатов и европейцев.

Мужчина рассказал, что в один из дней на мероприятии произошел трагический случай. В самом конце Сретенки на месте нынешнего сквера тогда стояли большие двухэтажные дома, а неподалеку на углу — Щербаковский Мосторг.

Мимо него должна была проехать колонна с участниками фестиваля. На улицах в тот день были толпы москвичей, и очень много людей забралось на крышу Мосторга. Конструкция такой массы не выдержала и обвалилась. Жертвы были, но, на удивление, очень мало. Крышу потом восстановили, поделился москвич.

О второй «Ходынке» в истории столицы москвичам напомнил историк и журналист Валерий Бурт. Страшное событие случилось в день похорон революционера Иосифа Сталина, когда в многотысячной людской массе в центре города умерло множество человек.