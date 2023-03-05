Москвичам напомнили о второй «Ходынке» в истории столицы

О второй «Ходынке» в истории столицы москвичам в материале «Мосленты» напомнил историк и журналист Валерий Бурт. Страшное событие случилось в день похорон революционера Иосифа Сталина, когда в многотысячной людской массе в центре города умерло множество человек.

«Люди шли и шли по стиснутой заслонами Москве. Деваться было некуда, кругом милицейские и военные кордоны. Хрустели кости, в холодном воздухе стоял вой и душераздирающие вопли. Часто — предсмертные», — пересказал тот день Бурт.

Это была вторая в истории Москвы «Ходынка». Она стала более ужасающей, чем первая, которая случилась на коронации последнего русского царя Николая II в мае 1896 года.

Ранее стала известна причина ночных поездок Сталина на московское кладбище. О ней рассказала старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник.