Стало известно о главном страхе любителей выпить в советское время

О главном страхе любителей выпить в советское время стало известно историку и журналисту Валерию Бурту. В своей статье на «Мосленте» он рассказал, что оказавшихся в вытрезвителе людей тогда страшили в первую очередь не разборки с родными.

«Страшнее всего была "телега" — так называли официальные письма на работу, где сообщалось, что такой-то товарищ совершил антиобщественный поступок, попал в вытрезвитель и заслуживает общественного порицания», — отметил автор.

«Злоупотребляющим» грозил выговор с записью в трудовую книжку и лишение премии. Более того, его могли снять с очереди на новую квартиру или даже уволить с работы. «Но так карали тех, кто из вытрезвителей, что называется, не вылезал», — уточнил Бурт.

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