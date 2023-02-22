История
00:12, 22 февраля 2023
1 мин.

Стало известно о главном страхе любителей выпить в советское время

Стало известно о главном страхе любителей выпить в советское время
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

О главном страхе любителей выпить в советское время стало известно историку и журналисту Валерию Бурту. В своей статье на «Мосленте» он рассказал, что оказавшихся в вытрезвителе людей тогда страшили в первую очередь не разборки с родными.

«Страшнее всего была "телега" — так называли официальные письма на работу, где сообщалось, что такой-то товарищ совершил антиобщественный поступок, попал в вытрезвитель и заслуживает общественного порицания», — отметил автор.

«Злоупотребляющим» грозил выговор с записью в трудовую книжку и лишение премии. Более того, его могли снять с очереди на новую квартиру или даже уволить с работы. «Но так карали тех, кто из вытрезвителей, что называется, не вылезал», — уточнил Бурт.

Ранее главные страхи россиян, связанные с имплантацией зубов, развеял стоматолог-хирург, ортопед, обладатель двух патентов на изобретения в области стоматологии Вячеслав Минко.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.