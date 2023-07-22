Раскрыты подробности о квартире Владимира Маяковского в Москве

Подробности о квартире русского поэта Владимира Маяковского в Москве раскрыл в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. Драматург получил жилье в доме № 15 в Гендриковом переулке в Москве в 1926 году.

Здесь он прожил до апреля 1930 года, а с 1935 года, уже после смерти Маяковского, эта квартира носит имя поэта.

«Принимая во внимание, что поэтом Маяковским произведено переустройство квартиры и ремонт последней за его счет, управление делами президиума Московского Совета считает вполне справедливым оградить интересы посетителя от мероприятий, связанных с возможностью переселения или уплотнения поэта Маяковского», — говорилось в специальном письме исполкома Моссовета.

Ранее были названы самые яркие рекламные слоганы Маяковского для столичных контор.