Москвичам напомнили о судьбе Военторга после реконструкции

О судьбе Военторга после реконструкции напомнил в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«На месте порушенного Военторга был выстроен другой Военторг ― с подземным паркингом. Внешне он был похож на творение (архитектора Сергея) Залесского, но это сходство обманчиво», — заявил он.

Новое здание, по словам историка, намного больше, оно из другого материала. Из его облика «исчезли многие затейливые детали, стерся почерк вдумчивого творца и испарился дух стильного модерна». Сейчас это обычное офисно-торговое сооружение.

Бурт отметил, что бывшему мэру столицы Юрию Лужкову новодел понравился, а его заместитель Владимир Ресин сказал, что «радоваться надо».

Некоторое время это здание на Воздвиженке принимало покупателей, но сейчас бездействует, заключил автор.

Ранее Бурт рассказал о пожертвованиях властей для пострадавших из-за мощного наводнения в Москве.