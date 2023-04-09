Раскрыта реакция властей на самое мощное наводнение в Москве

Реакцию властей на самое мощное наводнение в столице раскрыл в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Он рассказал о пожертвованиях для пострадавших с их стороны.

«Метеорологи, хоть и оборудование у них было несравнимо слабее нынешнего, предупреждали, что следует ждать серьезных катаклизмов. Однако московские власти все прозевали и прошляпили», — отметил Бурт.

Но после произошедшего в Москве заработали комитеты по оказанию помощи пострадавшим, открылись счета в банках, начался сбор денежных средств и одежды. Московское дворянство перечислило на них 1000 рублей. Такие же суммы выделили княгиня Елизавета Федоровна и князь Константин Константинович.

«Сам государь расщедрился и пожертвовал 50 тысяч рублей. Однако на выражения сочувствия уцелевшим москвичам и соболезнования погибшим он поскупился», — заметил историк.

Ранее были опубликованы воспоминания очевидца о наводнениях в Москве.