Стало известно о дополнительных обязанностях кондукторов в московском транспорте

О дополнительных обязанностях кондукторов в московском транспорте стало известно из материала «Мосленты». Сообщается, что помимо разъяснения удобных маршрутов и того, на какой остановке нужно выходить пассажиру, билетеры помогали в успокоении людей и часто общались с ними на различные темы.

Кроме того, случалось и так, что вместе с пассажирами им приходилось и поплакать. Работа кондуктора предполагала долгое стояние на ногах в течение дня. Случались также перегревы и переохлаждения в зависимости от времени года — двери в трамваях раньше не закрывались.

В 1923 году в обязанности билетеров стало входить выписывание штрафов за безбилетный проезд. В то же время они могли становиться добычей хулиганов. Вечером, когда в транспорте было мало людей, на них могли напасть хулиганы, которые отбирали все заработанные деньги.

Ранее столичный житель поделился правилами проезда «зайцем» в трамваях в советские годы.