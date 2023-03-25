«Видишь, что пассажир прячется? Ты к нему с билетом не приставай». Как работали и ловили зайцев московские кондукторы

Мчатся вагоны, летят искры

Давно это было, а в памяти застряло. Войдешь в дребезжащий трамвай и глядишь с любопытством — то в окно, на проплывающие мимо московские пейзажи, то на молчаливого вагоновожатого и кондуктора с сумкой. Она, кондуктор, наоборот, была обычно шумная и говорливая.

Первый трамвай выходил на линию в полшестого утра. Стало быть, разомкнуть глаза вагоновожатому и кондуктору надо было… около четырех. Водичкой на лицо плеснуть, бутерброд прожевать, чайком запить и — бегом в депо, которое могло быть далече от дома. Однако добирайся, как хочешь — транспорт ведь еще дремлет.