Москвич поделился правилами проезда «зайцем» в столичных трамваях

Правилами проезда «зайцем» в столичных трамваях в советские годы поделился в интервью «Мосленте» житель Мещанского района.

Он объяснил, что тогда трамваи были двухвагонные и в каждом из вагонов было по одному кондуктору. Находились они почти всегда на задней площадке, из-за чего «зайцам» нужно было заходить посередине трамвая, со средней площадки.

Москвич признается, что, пользуясь этим правилом, его никогда не ловили. Проезд же тогда стоил несколько копеек, уточнил он.

Ранее стало известно, что в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова появится новая трамвайная линия протяженностью 1,6 километра. Она должна пройти от Комсомольской площади до Бульварного кольца.