История
08:31, 29 октября 2022
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Раскрыта деликатная обязанность московских дворников

Раскрыта деликатная обязанность московских дворников
Фото: Евгений Леонов / РИА Новости

Деликатную обязанности московских дворников раскрыла «Мослента». Так как раньше в городе не было привычных в наши дни туалетов, дворники должны были показывать горожанам место, где можно справить нужду.

«До конца позапрошлого века в Москве практически не было туалетов. В путеводителе по городу, изданному в 1881 году, говорилось: "Каждый дворник обязан указать всякому это место, чего следует, однако, избегать, так как указываемые места большей частью неопрятны. Удобнее всего зайти в первую попавшуюся, только не 3-го разряда, гостиницу, дав предварительно на чай швейцару или коридорному 5 или 10 копеек"», — говорится в материале.

В том же путеводителе было указано, что наиболее чистый туалет находился на Китай-городе, однако найти его было не так просто.

Достаточно приличные туалетные комнаты появились в столице лишь в начале XX века. Один из таких был открыт в пассаже «Мюр и Мерилиз» на Петровке.

Ранее жителей Москвы возмутил замаскированный туалет в столичном парке.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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