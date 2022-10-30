История
06:32, 30 октября 2022
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Стали известны обязанности дворников в царской России

Стали известны обязанности дворников в царской России
Фото: Евгений Леонов / РИА Новости

О том, какие обязанности выполняли дворники в царской России, стало известно из материалов «Мосленты». По имеющимся данным, люди этой профессии выполняли не только привычные в наши дни обязанности по уборке территорий, но и отвечали за безопасность граждан.

Так, при императрице Екатерине Великой, дворники появились во дворах и на улицах. Они числились младшими полицейскими. Полиции, помимо выполнения своих прямых обязанностей, надлежало заниматься благоустройством Москвы — мощением улиц, осушением болотистых мест и, разумеется, уборкой мусора, лошадиного навоза. Дворники должны были свозить отходы в определенное место.

В некоторых домах дворников была целая артель, которой руководил старший работник. У таких бригад были не только метлы и лопаты, но и ведра, топоры, пилы, ломы, вилы, грабли и прочий рабочий инвентарь. Им надо было сметать пыль, лежалые листья, убирать снег, разбивать лед, рубить и пилить ветки.

Дворники пилили, кололи, носили дрова для жильцов домов, выносили мусор из квартир, могли сбегать в лавку или отнести письмо или записку.

Им также наказывали «бдительно оберегать дома от пожаров; задерживать и передавать полиции лиц, замеченных в совершении указанных проступков или заподозренных в намерении совершить таковые...» Были они и своеобразной службой спасения — оказывали помощь горожанам: заболевшим, получившим увечья, роженицам и даже пьяным.

Ранее пользователи сети вспомнили об уважении к дворникам в советском союзе.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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