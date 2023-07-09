Перечислены самые известные пассажи Москвы

Пассаж Гаврилы Солодовникова находился между Петровкой и Неглинной, где также было множество торговых точек: например, музыкальный магазин Юргенсона, картин и эстампов Бюргера, ювелирный Хлебникова, товарищества Абрикосова, парфюмерный Буиса, меховой Штурма, восточных товаров Тамирова, кондитерская Сиу. Кроме того, в крытой галерее проводились различные выставки и спектакли.

В единственном сохранившемся в Москве Петровском пассаже, открытом в 1906 году, насчитывалось более пятидесяти торговых павильонов. Среди них были магазины известных торговых домов: «Маркушевич и Григорьев. Шелковые и шерстяные ткани», «Викула Морозов, Коншин и сыновья» «Весельков и Ташин — модные материалы для дамских платьев», «Луи Крейцер — белье и галстуки», «Матильда Бариш — корсеты и зонты», а также магазин «Гомонъ» с фототоварами.

Ранее москвичи вспомнили ассортимент элитных советских магазинов.