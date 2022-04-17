Стало известно об удививших писателя из Югославии шоколадных фигурках с Лениным

Писатель и драматург из Югославии Мирослав Крлежа, приехавший в Москву в 1925 году, выделил одну особенность столицы — образы революционера Владимира Ленина, которые можно было встретить на каждом шагу. Об этом вспоминает «Мослента».

Вернувшись на родину, он опубликовал книгу под названием «Поездка в Россию», где писал о том, что памятники Ленину были установлены на вокзалах, и путешественники видят его, едва ступив на московскую землю. «А затем наблюдает фигуру Ленина в бесчисленном множестве вариантов», — писал Крлежа.

Стало известно, что тогда образ Ленина можно было видеть в витринах магазинов, на плакатах, знаменах, экранах кинотеатров. Его портреты были и на трамваях, стенах домов и дворцов. В те годы туриста из Югославии больше всего удивили выполненные из крема и шоколада фигурки Ленина, которого продавали в кондитерских. Торты и пирожные, в свою очередь, были украшены цитатами революционера.

Крлежа писал, что в цветочных магазинах можно было встретить имя вождя пролетариата, которое выкладывалось из красных и белых гвоздик.

Ранее «Ленин» в кроссовках в московском метро рассмешил россиян.