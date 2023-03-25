Раскрыты подробности экзаменов для столичных кондукторов

Подробности экзаменов для столичных кондукторов были раскрыты в материале «Мосленты», опубликовавшей воспоминания писателя Константина Паустовского, которому самому удалось поработать в этой профессии.

В книге «Повесть о жизни» он писал, что будущие билетеры сдавали экзамен на знание города, а принимал экзамен пожилой мужчина, который часто не допускал людей к работе, так как те не могли ответить на все его вопросы.

Непрошедшие экзамен ученики обращались к главному инженеру трамвайного парка с просьбой поменять им преподавателя, на что главный инженер заявлял, что кондуктор обязан знать город лучше всех, иначе в профессии ему делать нечего.

Ранее правилами проезда «зайцем» в столичных трамваях в советские годы поделился житель Мещанского района Москвы.