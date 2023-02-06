Стали известны подробности открытия одного из самых известных кинотеатров Москвы

Подробности открытия одного из самых известных кинотеатров Москвы стали известны из материала «Мосленты». Сообщается, что кинотеатр «Ударник» изначально планировали сделать исключительно для советской элиты.

«В ходе строительства было принято решение, что "Ударник" откроют для всех. Хотя в первые годы работы кинотеатра преимущества при покупке билетов в нем были у жильцов Дома на набережной», — говорится в статье.

Проект здания был очень новаторским для тех лет. «Ударник» был самым большим кинотеатром в столице, а внутри него одновременно смотреть кино могли полторы тысячи человек. Он стал первым звуковым и главным премьерным кинотеатром города.

Ранее пользователи сети поделились воспоминаниями об «Ударнике». Многие отметили, что именно там проходили все кинофестивали до появления кинотеатра «Россия».