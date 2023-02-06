История
00:30, 06 февраля 2023
1 мин.

Стали известны подробности открытия одного из самых известных кинотеатров Москвы

Стали известны подробности открытия одного из самых известных кинотеатров Москвы
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Подробности открытия одного из самых известных кинотеатров Москвы стали известны из материала «Мосленты». Сообщается, что кинотеатр «Ударник» изначально планировали сделать исключительно для советской элиты.

«В ходе строительства было принято решение, что "Ударник" откроют для всех. Хотя в первые годы работы кинотеатра преимущества при покупке билетов в нем были у жильцов Дома на набережной», — говорится в статье.

Проект здания был очень новаторским для тех лет. «Ударник» был самым большим кинотеатром в столице, а внутри него одновременно смотреть кино могли полторы тысячи человек. Он стал первым звуковым и главным премьерным кинотеатром города.

Ранее пользователи сети поделились воспоминаниями об «Ударнике». Многие отметили, что именно там проходили все кинофестивали до появления кинотеатра «Россия».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.