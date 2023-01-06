История
09:12, 06 января 2023
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Стали известны подробности первых празднований Нового года в Москве

Стали известны подробности первых празднований Нового года в Москве
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Подробности первых празднований Нового года в Москве раскрыл «Мосленте» историк Олег Фочкин. Стало известно, что основные элементы празднования складывались именно в столице.

«Ни иллюминации, ни фейерверков до Петра I на подобных праздниках не устраивали. Теперь же велено было украшать дома еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветками, в ночь на 1 января жечь на улицах костры, так как уличного освещения тогда еще не было. Ко всему прочему надо было устраивать огненные потехи — зажигать на Красной площади фейерверки и шутихи», — рассказал он.

Во дворах состоятельных горожан устраивали троекратную стрельбу и пускали ракеты. На Москве-реке сооружали «катальные горки» и карусели, здесь же работали балаганы и всех желающих поили сбитнем.

Ранее историю празднования Нового года в Татарстане раскрыли «Мосленте» художественный руководитель Татарского культурного центра в Москве Ильдар Шигапов и руководитель ансамбля татарского танца «Ильдан» Радиф Яваев.

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